’ثانیہ مرزا سے بھی بلا اوربلے باز چھین لیا گیا‘ شعیب ملک کی نئی شادی، سوشل میڈیا پر میمز کا طوفان آگیا

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان کے سابق آل راونڈر شعیب ملک نے ثانیہ مرزا سے مبینہ طلاق کے بعد معروف اداکارہ ثناء جاوید سے دوسری شادی کر لی ہے جس کا اعلان انہوں نے آج صبح انسٹاگرام پر جاری پیغام میں کیا جس کے بعد جہاں شوبز شخصیات کا رد عمل آ رہا ہے وہیں سوشل میڈیا پر میمز کا طوفان بھی برپا ہو گیا ہے ۔

تفصیلات کے مطابق ٹویٹر پر شعیب ملک کی دوسری شادی اور ثانیہ مرزا کے بارے میں صارفین دلچسپ رائے کا اظہار کر رہے ہیں ، پاکستانی سابق آل راونڈر کی دوسری شادی کو پاکستانی سیاسی صورتحال سے جوڑا جارہاہے ۔صارف نے انتہائی دلچسپ انداز اپناتے ہوئے لکھا کہ:"ثانیہ مرزا سے بھی بلا اور بلے باز چھین لیا گیا"۔

ملک میں الیکشن کی گہما گہمی اور وکٹیں گرانے کا سلسلہ جاری ہے، صارف نے شعیب ملک کی دوسری شادی کو مزاحیہ انداز میں سیاسی رنگ دیتے ہوئے لکھا کہ "ثانیہ مرزا سے بھی بلا چھن گیا، شعیب ملک نے پارٹی بدل لی"۔

ٹویٹر صارف نے شعیب ملک کے کرکٹ کریئر کو سامنے رکھتے ہوئے انتہائی دلچسپ 'جگت' ماری، کہتے ہیں ' شعیب ملک انڈیا کے ساتھ ٹی ٹوینٹی کھیلنے کے بعد دوبارہ پاکستان میں ڈومیسٹک کھیلتے ہوئے"۔

عاصم نامی ٹویٹر صارف کا کہناتھا کہ میں ابھی دس منٹ پہلے اپنی جراب کا دوسرا پیئر(جوڑی) ڈھونڈ رہا تھا جو نہیں ملا لیکن ابھی فیس بک کھولی تو پتا لگا کہ شعیب ملک نے دوسرا 'پیئر"(جوڑی) سیدھا کر لیا ہے۔

کچھ عرصہ قبل شعیب ملک اور ثناء جاوید نے ایک ساتھ مشہور ترین گیم شو " جیتو پاکستان" میں شرکت کی تھی لیکن اس وقت ان کے درمیان افیئر کی کوئی افواہ نہیں تھی، صارفین شومیں شرکت کے کلپس اور سکرین شارٹس شیئر کرتے ہوئے دلچسپ تبصرے کر رہےہیں، صارف نے لکھا کہ ' جیتو پاکستان' یعنی دیکھنے والے سمجھے جائیں کہ یہ لاٹری کہاں سے نکلی ہے۔

مطلب فلم ریلیز ہونا باقی تھا عدت کے ایام تو پورے ہیں Jeeto Pakistan Shoaib malik and Sana javed before marriage #shoaibmalik #SanaJaved pic.twitter.com/b8z5v5wvOS

یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ سوشل میڈیا پر کوئی معاملہ زیر بحث ہو اور اکشے کی فلم کے ڈائیلاگ کو میم کیلئے استعمال نہ کیا جائے۔

#ShoaibMalik and #SanaJaved doing marriages be like pic.twitter.com/cRBhJMPENd