”نواز شریف کو 5،اور مریم نواز کو 3سال کے لیے باہر رہنا ہو گا “نجی نیوز چینل نے شریف خاندان کی ڈیل سے متعلق خبر نشر کی تو مریم نواز بھی میدان میں آگئیں

لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن )سابق وزیر اعظم نواز شریف کی صاحبزادی نے چند روز قبل دعویٰ کیا کہ شریف خاندان کو این آ ر او دینے کی کوشش کی گئی لیکن آفر قبول کرنا اصولوں پر سمجھوتہ اور عوام کی پیٹھ پر خنجر گھوپنے کے مترادف ہے ۔اس بیان کے بعد میڈ یا پر این آر او سے متعلق نئی بحث شروع ہو گئی اور اب نجی نیوز چینل سماءنیوز نے دعویٰ کیا کہ این آر او میں نواز شریف کو 5سال جبکہ مریم نواز کو 3سال کے لیے ملک سے باہر رہنے کے لیے کہا گیا جبکہ دونوں کے لیے سیاسی سرگرمیوں سے دور رہنے کی بھی شرط عائد کی گئی ۔دوسری جانب دوسری جانب نواز شریف او ر مریم نواز نے دورانیے کو کم سے کم رکھنے کی خواہش ظاہر کی ،انہوں نے دو سال سے زیادہ باہر نہ رہنے پر زور دیا جبکہ سیاسی بیانات کی بھی اجازت مانگی ۔

اس خبر کے حوالے سے مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر رد عمل دیتے ہوئے مریم نواز نے کہا کہ یہ بالکل غلط اور گھڑی ہوئی معلومات ہیں ،یہ معلومات منظم طریقے سے ریلیز کی گئی ہے ،سما نیوز کو ذمہ دار شخص کو ٹاسک دینا چاہیے ۔ان کا کہنا تھا کہ جب ہم نے اپنا سب کچھ گنوا دیا تھا تب بھی ڈیل نہیں لی اور ر اہ فرار اختیار نہیں کیا ۔مریم نواز نے کہا کہ میری ماں بستر مرگ پر تھیں ،ہمارے لیے ڈیل کوئی آپشن نہیں ہے ۔

We did not strike a deal & did not take the ‘escape route’ even when we had everything to lose. My mother being on the deathbed to name one. For us it is not an option even with nothing on stake. https://t.co/JmMV10iVEL