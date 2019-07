ائیرپورٹ پر اب ہر مسافر کو 50روپے دے کر اپنا بیگ پلاسٹک ریپ کروانا پڑے گا ،لیکن اس کا ٹھیکہ کس کے پاس ہے ؟جان کر پاکستانیوں کے منہ کھلے کے کھلے رہ جائیں

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) سول ایوی ایشن اتھارٹی نے ایئر پورٹس پر تمام مسافروں کے سامان کی پلاسٹک ریپنگ کا حکم جاری کردیا ہے۔

سی اے اے کی جانب سے جاری نوٹیفکیشن کے مطابق مسافروں کے سامان کی پیکنگ اے ایس ایف، اے این ایف اور کسٹمز کے مشترکہ کاﺅنٹر پر ہوگی۔ وفاقی حکومت کے احکامات پر پلاسٹک ریپنگ کیلئےایئر سیرو کو لائسنس جاری کردیا گیا ہے اور ہر بیگ کے عوض مسافر سے 50 روپے وصول کیے جائیں گے۔ سی اے اے نے لائسنس یافتہ کمپنی کو ہدایت کی ہے کہ وہ ریٹ لسٹ مناسب جگہ پر اپنی کاﺅنٹر کے پاس ہی آویزاں کریں ۔ سینئر صحافی اسد ذوالفقار خان نے اپنے ایک ٹویٹ میں دعویٰ کیا ہے کہ ایئر سیرو نامی کمپنی ریٹائرڈ ایئر وائس مارشل شاہد لطیف کی ملکیت ہے۔

Retd Air Vice Marshal Shahid Latifs company, Air Ciro, has the contract for plastic-wrapping of bags at Pakistani airports. This govt just made wrapping checked luggage compulsory. This is not corruption. There is nothing to see here.