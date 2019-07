”تحریک انصاف کا سریے والا سیٹھ“ایسی شرمناک ترین ویڈیو سامنے آگئی کہ دیکھ کر ہر شہری توبہ کرنے لگے

کراچی (ڈیلی پاکستان آن لائن )تحریک انصاف کے رکن صوبائی اسمبلی حلیم عادل شیخ کی ویڈیو انٹرنیٹ پر وائرل ہو گئی جس میں وہ فخریہ انداز میں اپنی جماعت کو ”سریے والا سیٹھ “متعارف کروا رہے ہیں ۔

ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ حلیم عادل شیخ اپنے ساتھی اور سندھ میں انسانی حقوق کے فوکل پرسن میر افتخار احمد کو ”سریے والا سیٹھ “کہہ کر پکار رہے ہیں ۔ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ حلیم عادل شیخ اپوزیشن ارکان پر تنقید کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ ”ان کے لیے غریب اہمیت نہیں رکھتے،غریب کا بچہ ،بچی اور ما ں کچھ نہیں بلکہ ان کا اپنا نظام ہے،یہ لوگ ڈنڈے سے باز آتے ہیں ،ان کے لیے ہم نے سریے والا سیٹھ رکھا ہے “۔حلیم عادل شیخ نے میر افتخار احمد کا ہاتھ پکڑ کر یہ بات کی اور پھر کمرہ قہقوں سے گونج اٹھا ،حلیم عادل شیخ اور میر افتخار احمد نے بھی ہنس کر بات سے لطف اندوز ہو ئے ۔

واضح رہے کہ گزشتہ ماہ میر افتخار احمد انسانی حقوق کے فوکل پرسن تعینات ہوئے اور ان سے متعلق سوشل میڈ یا پر خوب بحث ہوئی تھی کہ انہوں نے اپنے ڈرائیور کے مقعد میں سریا گھسا دیا تھا ۔

