”زرتاج گل کے خلاف غریدہ فاروقی کا مقدمہ ختم کرو “کس اعلیٰ ترین عہدیدار نے ایف آئی اے کو حکم دیا ؟تہلکہ خیز دعویٰ منظر عام پر

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن )صحافی اعزاز سید نے دعوی کیا ہے کہ وزیر داخلہ بریگیڈئیر ریٹائرڈ اعجاز شاہ نے ایف آئی اے سائیبر کرائمز ونگ کے سربراہ کو طلب کیا اور ہدایت کی کہ وفاقی وزیر مملکت برائے ماحولیاتی تبدیلی زرتاج گل کے خلاف اینکر پرسن غریدہ فاروقی کا پرچہ ختم کرو ۔اس پر رد عمل دیتے ہوئے مائیکروبلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر غرید ہ فاروقی نے کہا کہ زرتاج گل میری جانب سے اپنے خلاف ایف آئی آر ختم کرنے کے لیے اپنی پوزیشن کا غلط استعمال کر رہی ہے ۔اینکر پرسن نے کہا کہ وزیر داخلہ اعجاز شاہ کی جانب سے ایف آئی اے پر دباﺅطاقت کا غلط استعمال ہے ۔

So madam ZartajGul playing all dirty tactics to misuse her position to clear her name from an FIR by me reporting slandering by her in FIA CyberCrime. Now Interior Min Brig Ijaz Shah pressurised FIA and got the case closed at Lhr. Another misuse of power! @ImranKhanPTI Tabdeeli? https://t.co/THkvsKt6Re