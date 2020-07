پاکستان کی وہ اداکارہ جسے ترک اداکارہ "حلیمہ سلطان" بھی فالو کرنے لگیں

لاہور (ویب ڈیسک) پاکستان فلم و ٹی وی انڈسٹری کی مقبول ترین اداکارہ عائشہ اور شہرہ آفاق ترک سیریز ’ارطغرل غازی‘ میں حلیمہ سلطان کا کردار ادا کرنے والی ترک اداکارہ اسراءبلجیک کی دوستی پروان چڑھنے لگی ہے۔

اداکارہ عائشہ عمر جو کہ اکثر اپنے سوشل میڈیا پیغامات میں اسراءبلجیک کے کام کو سراہتی نظر آتی ہیں اب انہوں نے ترک اداکارہ کی جانب دوستی کا ہاتھ بڑھا لیا ہے۔عائشہ عمر نے فوٹواور ویڈیو شیئرنگ ایپ انسٹاگرام پر اسراءبلجیک کو فالو کرلیا ہے جس کے بعد یہ خبر بڑی ہی تیزی سے سوشل میڈیا پر وائرل ہوگئی ہے۔

دوسری جانب ترک اداکارہ اسراءبلجیک نے بھی اپنے تصدیق شدہ انسٹاگرام اکاﺅنٹ سے عائشہ عمر کو فالو کرلیا ہے۔

پاکستان اور ترک اداکاراﺅں کی جانب سے ایک دوسرے کو انسٹاگرام پر فالو کرنا دونوں ممالک کی فنی صنعت کے لیے ایک مثبت عمل سمجھا جا رہا ہے۔

واضح رہے کہ گزشتہ دنوں عائشہ عمر نے اپنی انسٹاگرام اسٹوری میں اسراءبلجیک کے پاکستانی میگزین کے لیے پہلے فوٹو شوٹ کے پوسٹر کی تصویر شیئر کی تھی۔انسٹاگرام اسٹوری میں پوسٹر کی تصویر شیئر کرتے ہوئے عائشہ عمر نے اسراءبلجیک کو مخاطب کرتے ہوئے لکھا تھا کہ ہیلو حلیمہ، ہم سب آپ سے بہت پیار کرتے ہیں اور ہم آپ کے پاکستان آنے کا انتظار نہیں کرسکتے۔

دوسری جانب جب سے اسراءبلجیک ایک پاکستانی موبائل فون کمپنی کی برانڈ ایمبیسڈر بنی ہیں تو اس کے بعد سے کچھ پاکستانی فنکاروں کی جانب سے شدید برہمی کا اظہار کیا جا رہا ہے لیکن اس صورتحال میں بھی عائشہ عمر نے ترک اداکارہ کی حمایت کی۔

عائشہ عمر نے اپنے ٹوئٹر پیغام میں لکھا تھا کہ وہ اِس بات کی حمایت کریں گی کہ غیر ملکی فنکار پاکستانی برانڈز کی توثیق کریں کیونکہ یہ ہمارے برانڈز کو بین الاقوامی سطح پر مقبول بنانے کا ایک اہم ذریعہ ہے۔

I would love for foreign stars to be endorsing our brands & vice versa. It’ll benefit the brands also, by making them popular internationally. Waiting to welcome them in our country, like we have been in different parts of the world. Let’s mingle, collaborate and create!

⭐️????????⚡️