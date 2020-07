سعودی فرمانروا کی علالت پر وزیراعظم عمران خان کا ردعمل بھی آگیا

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن)سعودی فرمانروا شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی علالت اور ہسپتال منتقلی پر وزیراعظم عمران خان کا ردعمل بھی آگیاہے۔

وزیراعظم عمران خان نے مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹویٹر پر دیے گئے ردعمل میں کہا کہ" سعودی فرمانروا شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی علالت کا سن کر فکرمندی ہوئی۔ حکومت پاکستان اور اس کے عوام اپنے سعودی بھائیوں کے ہمراہ خادم الحرمین شریفین کی جلد صحتیابی ، اچھی صحت اور درازی عمر کے لیے دعا گو ہیں"

Heard with concern about hospitalisation of His Majesty King Salman bin Abdul Aziz, Custodian of the Two Holy Mosques. The government and people of Pakistan, and I myself, join our Saudi brethren in prayers for His Majesty's swift recovery, good health and long life. Ameen.