وسیم اکرم نے سویرے اٹھنے کا عہد پورا کر دیا

کراچی(آئی این پی)پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق فاسٹ باولر وسیم اکرم نے صبح سویرے اٹھنے کا عہد پورا کر دیا، جس کی ویڈیو انہوں نے سوشل میڈیا پر جاری کی ہے۔سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر سابق فاسٹ باولر وسیم اکرم نے ایک ویڈیو شیئر کی ہے جس میں انہوں نے کہا کہ سب کو صبح بخیر اور اسلام و علیکم ، آج بہت مشکل سے اٹھا ہوں کیونکہ ایک تو میری عمر 54سال ہے اور آج صبح ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے مجھے بوری میں بند کرکے ڈنڈوں سے مارا ہے۔

Morning and Salam everyone have a blessed day #NorthWales #morningruns #BePositive #happydays pic.twitter.com/PHUt5u8Gag