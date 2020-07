جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی اہلیہ نے سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف نظر ثانی اپیل دائر کردی

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن )جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی اہلیہ سرینا عیسیٰ نے سپریم کورٹ کے عبوری فیصلے کے خلاف نظر ثانی کی اپیل دائر کردی۔میڈ یا رپورٹس کے مطابق درخواست میں کہا گیا ہے کہ درخواست میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے استدعا کی ہے کہ سپریم کورٹ فیصلے پر نظر ثانی کر کے 19 جون کے عبوری حکم کو ختم کرے۔انہوں نے درخواست میں موقف اختیار کیا ہے کہ ایف بی آر نے اہل خانہ کے خلاف کارروائی تفصیلی فیصلے سے پہلے ہی شروع کر دی۔ ایف بی آر کی درخواست گزار کی رہائش گاہ کے باہر نوٹس چسپاں کرنا بدنیتی پر مبنی ہے۔جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے درخواست میں استدعا کی ہے کہ حکومتی تحریری دلائل پر جواب جمع کرانے کا موقع دیا جائے۔

#BreakingNews: Wife of #JusticeQaziFaezIsa filed review petition against short order of full court.#SupremeCourt #Pakistan