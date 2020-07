پی پی رہنما کے بیٹے پر خاتون کو روڈ سے اغواکر کے کار میں جنسی زیادتی کا نشانہ بنانے کا الزام

کراچی (ڈیلی پاکستان آن لائن )شہرقائد میں پیپلز پارٹی کے رہنما کے بیٹے پر مبینہ طور پر لڑکی سے زیادتی کا الزام لگ گیا ۔مائیکر بلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر شوبز اینڈ نیوز کے اکاونٹ سے ایک خاتون کی تصاویر سامنے آئیں جس کے چہرے پر زخموں کے نشان تھے ۔بتا یا گیا ہے کہ شبنم خان نامی یہ لڑکی کراچی کے علاقے سٹیل ٹاﺅن کے گھر نمبر 103میں رہتی ہے ۔شبنم خان کو سڑک کے کنارے سے اٹھا کر کار میں جنسی زیادتی کا نشانہ بنا یا گیا۔ملزم کے بااثر ہونے کی وجہ سے پولیس اسے گرفتار نہیں کر رہی۔

This is #ShabnamKhan who lives in Steel Town House No. 103, Karachi. She has been abducted from the road and raped in a car by #PPP leader's son Shahid. Police are not arresting hi. #JustishForShabnamKhan pic.twitter.com/Do872A47y2