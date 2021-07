کینیڈا کے وزیر اعظم کا عید الاضحیٰ پر خصوصی پیغام ، آغاز اسلام و علیکم ، اختتام عید مبارک پر کیا

اوٹاوا ( ڈیلی پاکستان آن لائن ) کنیڈا کے وزیر اعظم جسٹسن ٹرووڈو نے عید الاضحیٰ پر مسلمانوں کیلئے خصوصی پیغام جاری کیا ، کینیڈین وزیر اعظم نے گفتگو کا آغاز اسلام و علیکم جبکہ اختتام عید مبارک پر کیا۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے ویڈیو پیغام میں جسٹن ٹرووڈو نے کہا کہ آج کینیڈا سمیت دنیا میں مسلمان حج اور عید الاضحیٰ منا رہے ہیں ،یہ وقت اہل خانہ اور پیاروں کے لئے دعا کرنے ، کھانا بانٹنے ،اور قربانی کے اسباق پر غور کرنے ، ضرورت مندوں کے لئے ہمدردی کا اظہار کرنے کا درس دیتا ہے ۔

جسٹن ٹرووڈو نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ سب لوگ اپنے تمام پیاروں سے مل کر یہ خوشی نہیں منا رہے ، اس سال بہت سے لوگ تاریخ میں پہلی مرتبہ مکہ مکرمہ کی زیارت سے محروم رہے ہیں ،لیکن اگر ہم صحت عامہ کے رہنما خطوط پر عمل پیرا ہوں اورکورونا سے بچاؤ کی ویکسین لگوائیں تو ہم اس مہلک وائرس کو مات دیں گے اور اگلے سال سب مل جل کر عید منانے کے قابل ہو جائیں گے ۔

Tonight, across the country and around the world, Muslims are coming together and observing Eid al-Adha. To everyone celebrating: Eid Mubarak!