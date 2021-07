مریم نواز کاعمران خان کے بچوں سے متعلق بیان، جمائمہ گولڈسمتھ کا سخت رد عمل سامنے آگیا

لندن(ڈیلی پاکستان آن لائن )وزیراعظم عمران خان کی سابقہ اہلیہ جمائمہ گولڈسمتھ نے کہا ہے کہ ایک دہائی تک مجھے یہود مخالف حملوں کا نشانہ بنایا گیا ہے، اسی وجہ سے میں نے پاکستان چھوڑا اور یہ سلسلہ ابھی تک جاری ہے۔

تفصیلات کے مطابق مسلم لیگ (ن ) کی نائب صدر مریم نواز کے دیے گئے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے جمائمہ گولڈ سمتھ کا کہنا تھا کہ میرے بچے یہودیوں کی گود میں پل رہے ہیں تو کچھ اسی قسم کے سوال کرنے پر میںنے 2004 میں پاکستان چھوڑ دیا تھا لیکن افسوس یہ ابھی جاری ہے۔

انہوں نے کہا کہ یہود مخالف حملے میڈیااورسیاستدانوں کی طرف سے کیے گئے، مجھ کو جان سے مارنے کی دھمکیاں موصول ہو تی تھیں اور میرے گھر کے باہر ہر ہفتے احتجاج ہو تا تھا ، اور انہیں سب باتوں کی وجہ سے میں نے پاکستان چھوڑ ا۔

My kids are “being raised in the lap of the Jews,” announced ⁦@MaryamNSharif⁩ today.

I left Pakistan in 2004 after a decade of antisemitic attacks by the media & politicians (& weekly death threats & protests outside my house). But still it continues https://t.co/TGjUxfT1gC