جمائمہ گولڈ سمتھ کے ٹوئٹ پر مریم نواز بھی میدان میں آگئیں، بڑی بات کہہ دی

لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن )مسلم لیگ(ن) کی نائب صدر مریم نواز نے وزیرا عظم عمران خان کی سابقہ اہلیہ جمائمہ کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ مجھے آپ کے بیٹوں یاآپ کی ذاتی زندگی میں کوئی دلچسپی نہیں میرے پاس کہنے اور کرنے کو اور بہت کچھ ہے۔

تفصیلا ت کے مطابق سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پرجمائمہ گولڈ سمتھ کے پیغام کو ری ٹوئٹ کرتے ہوئے مریم نواز نے کہا کہ آپ کے سابق شوہر دوسروں کے گھروالوں کے بارے میں زہر اگلتے رہتے ہیں ، جب وہ ایسا کریں گے تو دوسرے کچھ نہ کچھ کہیں گے۔

مریم نواز کا کہنا تھا کہ آپ کو سارے معاملے کا ذمہ دار اپنے سابقہ شوہر کو ٹھہرانا چاہئے۔

I have absolutely no interest in you, your sons or your personal lives because I have better things to do and say but if your ex drags in families of others out of spite, others will have nastier things to say. You have only your ex to blame. https://t.co/DxoUqwjoTn