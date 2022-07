پی اینڈ جی اور اخوت کے درمیان یادداشت پر دستخط پی اینڈ جی اور اخوت کے درمیان یادداشت پر دستخط

لاہور(پ ر)پی اینڈ جی پاکستان نے ویمن انٹرپرینورز کیلئے مستقل آمدن کے حصول کیلئے انہیں سود سے پاک مائیکرلونز فراہم کرنے کیلئے اخوت کے ساتھ مفاہمت کی یادداشت پر دستخط کئے ہیں۔ یہ اشتراک ایک اور اقدام ہے جو پی اینڈ جی کے ترقی اور اچھائی کے محرک(Force for Growth and a Force for Good) کے پروگرام سیٹیزن شپ کے تحت ملک میں مساوات اور شمولیت کے فروغ کیلئے عزم کا اعادہ ہے۔ منصوبہ کا مقصد 500سے زائد خواتین کی زندگیوں میں تبدیلی لانا اور تقریباً 800سے زائد شہریوں کیلئے ملازمت کے اضافی مواقع پیدا کرنا ہے۔عادل فرحت، چیف ایگزیکٹو آفیسر پی اینڈ جی پاکستان نے کہا”ہم صنفی مساوات کے فروغ کیلئے پرعزم ہیں اور پائیدار اور تبدیلی کے محرک کے طور پر خواتین کیلئے وسیع معاشی مواقع فراہم کرنے کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ہم نے اخوت کے ساتھ پسماندہ طبقات سے تعلق رکھنے والی خواتین تک رسائی اور خواتین انٹرپرینورز کی مالی آزادی کیلئے انہیں مواقع فراہم کرنے کیلئے اشتراک کیا ہے۔انٹرپرینورز، سٹارٹ اپ بانیان اور بزنس ویمن میں اضافہ کے ساتھ عالمی سطح پر خواتین کی مالیاتی شمولیت میں پیش رفت کا سلسلہ جاری ہے۔ تاہم پاکستان میں خواتین کا کردار معاشی کی بجائے ابھی تک معاشرتی ہی ہے۔

خواتین کو معاشرتی اور سماجی نقطہ نظر سے تو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے لیکن دنیا میں معاشی لحاظ سے خواتین کی حیثیت بہت ہی کم ہے۔ ورلڈ بینک کی رپورٹ میں تجویز دی گئی کہ اس فرق کو کم کرنے کیلئے خواتین کو قرضے فراہم کئے جائیں تاکہ انہیں اپنے کاروبار کو شروع کرنے، بڑھانے اور خوشحالی کی طرف لے جانے میں مدد مل سکے۔ اس شعبہ میں پی اینڈ جی کی کوششیں غربت کے خاتمے اور صنفی مساوات کیلئے اقوام متحدہ کے پائیدار ترقی کے اہداف 1 اور5 کی سپورٹ کرتا ہے۔ اپنے خیالات کااظہار کرتے ہوئے ڈاکٹر امجد ثاقب، بانی اخوت نے کہا”غربت صرف وسائل کی کمی کا نام نہیں بلکہ یہ سماجی رابطہ، انصاف اور اخلاقی اقدار سے محرومی کا نام بھی ہے۔ لیکن غربت اپنی بدترین شکل میں ناامیدی ہے۔ ایشین نوبل انعام یافتہ ڈاکٹر امجد ثاقب کا اصرار اس بات پر ہے کہ بلخصوص پسماندہ طبقات سے غربت کے خاتمے کیلئے اقدامات کئے جائیں۔ ان قرضوں کے پیچھے مقصد خواتین انٹرپرینورز کو سہولت فراہم کرنا ہے تاکہ وہ اپنے معیار زندگی کو بلند کرنے کے ساتھ ساتھ معاشرے کی فلاح وبہبود کیلئے خودکفیل ہوجائیں۔انہوں نے کہا”ایک دن ایک عورت، بظاہر پریشان اور آنکھیں آنسوؤں سے تر میرے کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کی کہانی دوسرے بے شمار لوگوں کی طرح ہی تھی، اس کے سننے والے منفرد تھے۔ حال ہی میں شوہر کی وفات کے بعد وسائل سے محروم چار بچوں کی ماں مایوس نظر آرہی تھی ۔ اسے یقین تھا کہ وہ اپنے بچوں کو بہترین زندگی دینا چاہتی ہے۔ وہ یہ بھی جانتی تھی کہ وہ کسی سے خیرات کی بھیک مانگے بغیر عزت کی زندگی چاہتی ہے۔ جب میں نے اس سے پوچھا کہ میں اس کی کس طرح مدد کر سکتا ہے، تو اس نے مجھے بتایا کہ وہ مجھ سے بلا سود قرض چاہتی ہے۔ پی این جی ملک میں صنفی مساوات کے اپنے مشن کو آگے بڑھانے کیلئے پرعزم ہے۔ پی اینڈ جی اپنے کاروباری آپرپشنز کے ساتھ ساتھ ہر فورم پر اپنی آواز بلند کرکے صنفی تعصب کو دور کرنے، لڑکیوں کو تعلیم کے قابل بنانے اور خواتین کو معاشی بااختیار بنانے کے لیے کوشاں ہے۔