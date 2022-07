پی اینڈ جی اور اخوت کے درمیان مفاہمت کی یادداشت پر دستخط پی اینڈ جی اور اخوت کے درمیان مفاہمت کی یادداشت پر دستخط

کراچی (اسٹاف رپورٹر)پی اینڈ جی پاکستان نے ویمن انٹرپرینورز کیلئے مستقل آمدن کے حصول کیلئے انہیں سود سے پاک مائیکرلونز فراہم کرنے کیلئے اخوت کے ساتھ مفاہمت کی یادداشت پر دستخط کئے ہیں۔ یہ اشتراک ایک اور اقدام ہے جو پی اینڈ جی کے ترقی اور اچھائی کے محرک(Force for Growth and a Force for Good) کے پروگرام سیٹیزن شپ کے تحت ملک میں مساوات اور شمولیت کے فروغ کیلئے عزم کا اعادہ ہے۔ منصوبہ کا مقصد 500سے زائد خواتین کی زندگیوں میں تبدیلی لانا اور تقریباً 800سے زائد شہریوں کیلئے ملازمت کے اضافی مواقع پیدا کرنا ہے۔ عادل فرحت، چیف ایگزیکٹو آفیسر پی اینڈ جی پاکستان نے کہا”ہم صنفی مساوات کے فروغ کیلئے پرعزم ہیں اور پائیدار اور تبدیلی کے محرک کے طور پر خواتین کیلئے وسیع معاشی مواقع فراہم کرنے کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ہم نے اخوت کے ساتھ پسماندہ طبقات سے تعلق رکھنے والی خواتین تک رسائی اور خواتین انٹرپرینورز کی مالی آزادی کیلئے انہیں مواقع فراہم کرنے کیلئے اشتراک کیا ہے۔ انٹرپرینورز، سٹارٹ اپ بانیان اور بزنس ویمن میں اضافہ کے ساتھ عالمی سطح پر خواتین کی مالیاتی شمولیت میں پیش رفت کا سلسلہ جاری ہے۔ تاہم پاکستان میں خواتین کا کردار معاشی کی بجائے ابھی تک معاشرتی ہی ہے۔خواتین کو معاشرتی اور سماجی نقطہ نظر سے تو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے لیکن دنیا میں معاشی لحاظ سے خواتین کی حیثیت بہت ہی کم ہے۔