قومی ٹیم کے کھلاڑی سرفراز احمد کی اہلیہ نے بیٹے کی طرف سے بین سٹوکس کیلئے پیغام جاری کر دیا

کراچی (ویب ڈیسک) پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان سرفراز احمد کے صاحبزادے عبداللہ نے گزشتہ روز انگلش ٹیسٹ ٹیم کے کپتان بین سٹوکس کے ون ڈے کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کے اعلان پر ان کے نام پیغام جاری کر دیا ہے۔ ۔

سرفراز احمد کی اہلیہ خوش بخت نے ٹوئٹر پر بیٹے عبداللہ کی طرف سے بین سٹوکس کے نام پیغام جاری کیا۔سرفراز احمد کے بیٹے عبداللہ کی جانب سے دیے گئے پیغام میں کہا گیا کہ 'ہم آپ کو ہمیشہ یاد کریں گے'۔

To Ben,

From Abdullah

We will miss you! https://t.co/rHbrsAHEWx