بھارتی اداکارہ کرینہ کپور نے تیسری بار حاملہ ہونے کی خبروں پر خاموشی توڑ دی

ممبئی (ویب ڈیسک) بالی وڈ اداکارہ کرینہ کپور خان نے تیسری بار حاملہ ہونے کی خبروں کے حوالے سے خاموشی توڑ دی۔

گزشتہ دنوں کرینہ کے ایک دوست نے تصویر شیئر کی تھی جس میں کرینہ کے ساتھ ان کے شوہر سیف علی خان بھی موجود تھے۔ یہ تصویر سوشل میڈیا پر وائرل ہوگئی تھی اور مداحوں نے اداکارہ کے حاملہ ہونے کی قیاس آرائیاں شروع کردی تھیں۔

Fact Check: #KareenaKapoorKhan is NOT PREGNANT! Her manager confirmed.#KareenaKapoor #BABYBUMP pic.twitter.com/dqKACPr2dh