کتے نے بطخ کے 15 یتیم بچوں کو گود لے لیا

لندن(ڈیلی پاکستان آن لائن) برطانیہ میں لیبرریڈور نسل کے ایک کتے نے بطخ کے 15یتیم بچوںکو گود لے لیا اور اب بھی وہ ان کا خیال رکھ رہا ہے۔جس کی ویڈیو سوشل میڈیا پربڑی تیزی سے وائرل ہو رہی ے۔

تفصیلات کے مطابق کتے اپنی وفاداری اور غیر مشروط محبت کی وجہ سے جانے جاتے ہیں اور انسان کے ساتھ کتوں کی وفاداری کے قصے تو کئی سنے ہونگے ،لیکن سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو بڑی تیزی سے وائرل ہو رہی ہے جس میں ایک کتا بطخ کے معصوم بچوں کو ماں کی طرح پالتا ہو نظر آرہا ہے۔ یہ ویڈیو سوسانتانندا نامی صارف کی جانب سے ٹویٹر پر اپلوڈ کی گئی ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کتا اور بطخ کے بچے آرام سے ایک دوسرے کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ کتے کے مالک جرمی گولڈ اسمتھ کہتے ہیں کہ وہ پہلے بھی بطخ کے بچے لائے تھے جو بہت چھوٹے تھے اور خود اپنی دیکھ بھال نہیں کرسکتے تھے لیکن ان کے فریڈ نامی کتے نے بطخوں کے تھوڑا بڑا ہونے تک ایک باپ کی طرح دیکھ بھال کی۔

They teach us what compassion is all about. Group of orphaned ducklings have an unlikely new foster dad in a Labrador. They are enjoying the new relationship. VC in the clip. pic.twitter.com/uJAYmG7O8C