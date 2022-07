حکومت نے نجی طور پر پالے گئے تمام جنگلی جانور اپنے قبضے میں لینے کی منصوبہ بندی کرلی

اسلام آباد(مانیٹرنگ ڈیسک) حکومت نے جانوروں کے حقوق کے حوالے سے کی گئی اصلاحات کے بعد نجی طور پر پالے گئے تمام جنگلی جانور اپنے قبضے میں لینے کی منصوبہ بندی کر لی۔ نیوز ویب سائٹ’پروپاکستانی‘ کے مطابق وزیراعظم کے سٹریٹجک ریفارمز یونٹ کے سربراہ سلمان صوفی نے ایک ٹویٹ کے ذریعے جاری کیے گئے بیان میں کہا ہے کہ لوگوں نے نجی طور پر جتنے بھی جنگلی جانور پال رکھے ہیں، حکومت انہیں اپنی تحویل میں لینے پر غور کر رہی ہے۔

Cruelty against WildLife

I am considering following

1. Seizing all wildlife animals held privately in unsuitable living conditions

2. Repatriation of wildlife Animals to suitable countries for their rehabilitation

Will discuss with @sherryrehman & present to PM for approval pic.twitter.com/MyVg0QURYI