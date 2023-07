لاہور میں ایشیا کپ کی ٹرافی کی رونمائی، سابق کھلاڑیوں کی شرکت

لاہور ( ڈیلی پاکستان آن لائن) لاہور میں ایشیا کپ کی ٹرافی کی رونمائی کردی گئی۔

ایشیا کپ ون ڈے ٹورنامنٹ کے شیڈول کے اعلان کی تقریب لاہور میں ہوئی جس میں چیئر مین پی سی بی منیجمنٹ کمیٹی ذکا اشرف کے علاوہ سابق کپتان قومی ٹیم وقار یونس، محمد حفیظ، وہاب ریاض سمیت دیگر شخصیات نے شرکت کی۔اس موقع پر چیئر مین پی سی بی منیجمنٹ کمیٹی ذکا اشرف نے کہا کہ15 سال بعد پاکستان میں انٹرنیشنل ٹورنامنٹ کا ہونا خوش آئند ہے۔ایونٹ کا آغاز 30 اگست سے ہوگا اور افتتاحی میچ میزبان پاکستان اور نیپال کے درمیان ملتان میں کھیلا جائے گا۔ایشیا کپ کے چار میچز پاکستان اور 9 سری لنکا میں ہونگے، فائنل 17 ستمبر کو کولمبو میں ہوگا۔ایونٹ میں دو ستمبر کو پاکستان اور بھارت کینڈی میں مد مقابل ہونگے۔

