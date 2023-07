قرآن پاک کی بے حرمتی کی دوبارہ اجازت دینے پر عراقی مظاہرین نے سویڈن کے سفارتخانے میں گھس کر کیا کیا؟ 

بغداد (ڈیلی پاکستان آن لائن) قرآن پاک کی بے حرمتی کی ایک بار پھر اجازت دینے پر عراق میں سویڈن کا سفارتخانہ جلا دیا گیا۔

نجی ٹی وی جیو نیوز کے مطابق عراقی مذہبی رہنما مقتدیٰ صدر کے حامیوں کی بڑی تعداد سویڈش سفارت خانے کے باہر جمع ہو گئی اور پھر سفارت خانے پر دھاوا بول دیا۔ مظاہرین نے عمارت میں توڑ پھوڑ بھی کی اور آگ لگا دی۔

واضح رہے کہ سویڈن کے دارالحکومت سٹاک ہوم میں 2 افراد نے عراقی سفارت خانے کے باہر قرآن پاک کی بے حرمتی اور عراقی پرچم جلانے کا اعلان کیا تھا جس کی سویڈش حکومت نے اجازت دیدی تھی۔

