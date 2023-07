بچپن میں جنسی زیادتی کا نشانہ بنانے سے متعلق کی گئی ٹوئٹ پر نادیہ جمیل نے وضاحت دیدی

کراچی(ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان کی سینئر اداکارہ نادیہ جمیل نے گزشتہ برس جولائی میں اپنی بچپن میں ہراسانی کے واقعات سے متعلق کی گئی ٹوئٹ پر وضاحت پیش کی ہے۔

تفصیلات کے مطابق اداکارہ نادیہ جمیل نے حال ہی میں امریکی نشریاتی ادارے کو دیے گئے انٹرویو میں انکشاف کیا ہے کہ"بچپن میں ان کے ساتھ پیش آنے والے متعدد جنسی ہراسانی کے واقعات میں ان کے گھریلو ملازمین ملوث تھے"۔اداکارہ نے ایک سال قبل ٹوئٹ میں بتایا تھا کہ"وہ پہلی بار 4 سال کی عمر میں جنسی استحصال کا شکار ہوئیں، دوسری مرتبہ 9 برس، تیسری بار 17 اور چوتھی مرتبہ 18 سال کی عمر میں ان کا جنسی استحصال ہوا۔"

1st time I ws sexually abused I ws 4 yrs old,then 9,then 17/18.

Its taken me years 2 fight deep depression,sadness,fear & a shame I had no business feeling,2b where I am now.Healed.Not just surviving but thriving.There is a way from the pain 2 peace.

You are never alone

Love Nado pic.twitter.com/bo33Yd2brj