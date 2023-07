فیروز خان نے مداحوں سے اپنی سابقہ اہلیہ علیزہ کو اکیلا چھوڑنے کی درخواست کردی

کراچی(ڈیلی پاکستان آن لائن)پاکستانی فلم و ٹی وی انڈسٹری کے اداکار فیروز خان نے اپنے مداحوں سے سابقہ اہلیہ کو سوشل میڈیا پر تنگ نہ کرنے کی درخواست کردی۔

تفصیلات کے مطابق اداکارفیروز خان نے اپنے ٹوئٹر اکاؤنٹ پر کچھ دیر قبل ایک پیغام شیئر کیا ہے۔فیروز خان نے اپنی سابقہ اہلیہ سے متعلق کیے گئے اس ٹوئٹ میں مداحوں سے درخواست کرتے ہوئے لکھا ہے کہ"میں اپنے مداحوں سے درخواست کروں گا کہ علیزہ کو اکیلا چھوڑ دیں، جو کچھ بھی ہوا وہ ہمارے درمیان ہوا تھا اور اب ہمارے درمیان کچھ باقی نہیں ہے۔"اداکار نے مزید لکھا ہے کہ "یہ بہت اچھا ہو گا اگر میرے لوگ اس کی حمایت کریں، اس کے لیے عام زندگی میں واپسی کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔"

- I would request my fans; to leave Aliza alone :) whatever happened was between us and there’s nothing between us now. it would be great if my people make it easier for her support her and bring her back to ease.

Thank you ! ♥️ no more hate people. #LETSALLBECOMEALPHA