بالی ووڈ نے بھی منی پور واقعے کیخلاف آواز اٹھا دی

ممبئی(ڈیلی پاکستان آن لائن)بھارتی ریاست منی پور میں نسلی فسادات کے دوران 2 خواتین کے ساتھ انسانیت کو شرما دینے والے واقعے کے خلاف بالی ووڈ سے بھی آوازیں آنا شروع ہوگئیں۔

تفصیلات کے مطابق بالی ووڈ اداکارہ کیارا ایڈوانی نے اس واقعے سے متعلق سوشل میڈیا پر لکھا کہ "منی پور میں خواتین پر تشدد کی ویڈیو خوفناک ہے جس نے مجھے ہلا کر رکھ دیا ہے، میں دعا کرتی ہوں کہ خواتین کو جلد سے جلد انصاف ملے اور ملزمان کو سخت ترین سزا دی جانی چاہیے جس کے وہ مستحق ہیں۔"

The video of violence against women in Manipur is horrifying and has shaken me to the core. I pray the women get justice at the earliest. Those responsible must face the most SEVERE punishment they deserve.