”اگر یہ واقعی شہباز شریف ہیں تو ہمیں اس شخص کی عزت کرنی چاہیے کیونکہ ۔۔۔ “ سابق وزیر اعلیٰ کی لندن میں سڑک کراس کرنے کی ویڈیو دیکھ کر ریحام خان نے ایسی بات کہہ دی کہ ہنگامہ برپا ہوگیا،سوشل میڈیا صارفین نے تہمینہ درانی کو اپنا شوہر ’بچانے‘ کے مشورے دینا شروع کردیے

لندن (ڈیلی پاکستان آن لائن) سابق وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف کی لندن کی ایک سڑک کو ’ پینڈو‘ سٹائل میں کراس کرنے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر خوب وائرل ہورہی ہے اور لوگ اس پر طرح طرح کے تبصرے کر رہے ہیں ، انہی تبصروں کے بیچ ایک تبصرہ ریحام خان نے بھی کیا ہے جس نے سوشل میڈیا صارفین کو حیرت میں مبتلا کردیا ہے۔

شہباز شریف کی لندن میں دوڑ لگا کر سڑک کراس کرنے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تو ریحام خان نے بھی اسے دیکھا اور اپنے ٹوئٹر اکاﺅنٹ پر شیئر کرتے ہوئے اس پر تبصرہ بھی کردیا۔ ریحام خان نے لکھا ”اگر یہ ویڈیو اصلی ہے اور اس میں نظر آنے والا شخص شہباز شریف کا ہم شکل نہیں ہے تو اس شخص کیلئے عزت کا نیا لیول پیدا ہوگیا ہے، انہوں نے عام آدمیوں والا کام کیا ہے اور کوئی بادشاہت نظر نہیں دکھائی“۔

If this is real & not a lookalike then there is a new level of respect for this man. What a normal thing to do! No badshahat clearly pic.twitter.com/WTfNmwgxvM