پاکستانی رئیلٹی شو میں 16سالہ بچی کے ڈانس پر جج حمزہ علی عباسی نے آئٹم نمبرز کو گند قرار دے دیا

کراچی(ڈیلی پاکستان آن لائن ) پاکستانی اداکار حمزہ علی عباسی نے آئٹم نمبرز کو گندگی قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ ہمیں آئٹم نمبرز سے جان چھڑانی ہوگی۔نجی چینل کے رئیلٹی پروگرام ”پاکستان سٹار“میں16سالہ بچی نے مہوش حیات کے آئٹم نمبر ’بلی‘پر ڈانس کر کے ٹیلنٹ دکھا یا تو حمزہ علی عباسی نے اس لڑکی کو ایسا نہ کرتے ہوئے آئٹم نمبرز کو بند کرنے کا مطالبہ کردیا۔

حمزہ علی عباسی نے پاکستانی فلمسازوں سے درخواست کرتے ہوئے کہا کہ مہربانی کرکے اپنی فلموں میں آئٹم نمبرز شامل نہ کریں۔ یہ ہمارا اور ہمارے فلمسازوں کا قصور ہے کہ ہم اپنی فلموں میں آئٹم نمبرز شامل کرتے ہیں۔ مجھے بہت دکھ ہوا کہ ایک 16 سال کی بچی آئٹم نمبر پر ڈانس کررہی ہے۔حمزہ نے آئٹم نمبرز کو فلموں کے لیے گندگی قراردیتے ہوئے کہا کہ اس سے بالی ووڈ بھی اپنی جان چھڑانا چاہ رہاہے کیونکہ آئٹم نمبرز کی وجہ سے وہاں کا معاشرہ خراب ہوگیاہے۔ لیکن وہ لوگ کیا کرتے ہیں اور کیا نہیں اس سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں، ہمیں اپنی فلم انڈسٹری دیکھنی ہے۔انہوں نے مزید کہا کہ فلم میں آئٹم نمبرز کی نہ ضرورت ہوتی ہے، نہ اس کا فلم کی کہانی سے کوئی لینا دینا ہوتا ہے لیکن کیونکہ بس ایک روایت سی چلتی آرہی ہے آئٹم نمبرز کی لہٰذا فلمسازوں کی سوچ ہوتی کہ انہیں فلم میں ضرور شامل کرنا ہے۔

I am sorry but who tf is Hamza Ali Abbasi to school anyone? He has no moral authority and neither is it any of his business as to what this girl does.

