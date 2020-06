"کل سے ہم یہ اہم کام کرنے جا رہے ہیں"، وزیراعظم عمران خان کااعلان

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن)وزیراعظم عمران خان نے اعلان کیا ہے کہ کل سے ہم بین الاقوامی پروازوں کو مرحلہ وار کھولنے جارہے ہیں۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر دیئے گئے اپنے پیغام میں انہوں نے کہا کہ "کل ہم بین الاقوامی پروازوں کیلئےجزوی طور پرفضائی حدودکھولیں گے۔یہ اہتمام خاص طورپرہمارےان اوورسیز مزدوروں کیلئےکیا جارہاہےجو سب سےزیادہ وباء کی زد میں آئےمگراپنےحوصلےسےقوم کےفخرکاسامان بنے۔ گھرواپسی پر ہم آپکاخیرمقدم کرتےاوریقین دلاتے ہیں کہ ہماری حکومت سےجوکچھ بھی بن پڑا کرے گی۔"۔

Tomorrow we will partially open airspace for intl flights.This is being done specially to help our Overseas workers who have suffered most in this pandemic but have shown great courage & made us proud. We welcome you back home & our govt will facilitate you in every way.