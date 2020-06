باپ نے لکڑی سے بنی دلہن سے بیٹے کی شادی کروادی مگر کیوں؟ وجہ ایسی کہ آپ بھی دم بخود رہ جائیں گے

الہٰ آباد(ویب ڈیسک) بھارت میں ایک شخص نے اپنے باپ کی خواہش کو پورا کرتے ہوئے لکڑی سے بنے ہوئے مجسمے سے شادی کرلی۔بھارتی میڈیا کے مطابق ریاست اترپردیش میں شادی کی ایک انوکھی تقریب ہوئی جس میں دلہا تو ایک نوجوان تھا لیکن دلہن ایک لکڑی کے مجسمے کو بنایا گیا تھا۔ شادی کا منڈپ سجایا گیا۔ شہنائیاں بجیں اور خواتین نے ڈھول کی تھاپ پر نغمے گائے۔

Prayagraj: A man was married to an effigy in Ghurpur as per his father's wish. Father of the bridegroom says, "I have 9 sons of which 8 were married. My 9th son has no property and is not intelligent, so I got him married to an effigy. (18.06.2020) pic.twitter.com/FiONuWdAQO