انجان عورت کیساتھ راہ چلتے فحش حرکت، ویڈیو وائرل، ملزم ڈولفن فورس کے ہتھے چڑھ گیا

لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن) انجان عورت کیساتھ راہ چلتے فحش حرکت کرنے والے کی ویڈیو وائرل ہوگئی۔ ملزم ڈولفن فورس کے ہتھے چڑھ گیا۔

تفصیلات کے مطابق تھانہ لیاقت آباد کی حدود میں واقع دل کوشہ کالونی میں پیش آئے اس افسوسناک واقعے میں دیکھا جاسکتا ہے کہ ایک موٹرسائیکل سوار شخص ویران گلی میں اکیلے جاتی خاتون کو نامناسب انداز سے چھوتے ہوئے فرار ہوجاتا ہے۔ خاتون اس انتہائی شرمناک حرکت پر پریشان دکھائی دیتی ہیں۔

نعمان اجمل نامی شخص نے سی سی ٹی وی ویڈیو پوسٹ کرتے ہوئے لکھا کہ "سی سی ٹی وی فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے ایک شخص انجان عورتوں کے ساتھ فحش حرکات کر رہا ہے کیا لاہور کی پولیس ایسے سماج کے دشمن کو نہیں پکڑ سکتی۔ "

سی سی ٹی وی فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے ایک شخص انجان عورتوں کے ساتھ فحش حرکات کر رہا ہے کیا لاہور کی پولیس ایسے سماج کے دشمن کو نہیں پکڑ سکتی۔ @ashwahab @CcpoLahore @DIGOpsLahore @IGPpunjab @OfficialDPRPP @PunjabPoliceCPO @PSCAsafecities @SSPOpsLahore @belalzafarPSP pic.twitter.com/Y14RyzfoqJ

اس انتہائی شرمناک حرکت پر سوشل میڈیا صارفین نے انتہائی برہمی کااظہارکیااور ملزم کو پکڑنے اور سخت سزا دینے کا مطالبہ کیا۔

بعدازاں ڈی آئی جی آپریشنز لاہور کی جانب سے کی گئی پوسٹ میں بتایا گیا کہ ڈولفن سکواڈ لاہور نے ملزم کو گرفتار کرلیا ہے اور اس کے خلاف انیس جون کو مقدمہ بھی درج کرلیا ہے۔ پولیس ایسے جرائم کے خلاف ایکشن لینے کا سلسلہ جاری رکھے گی"۔

This culprit is arrested by @dolphinsquadlhr squad Lahore and Case no 843/20 u/s 353 PPC dated 19.06.20 registered in PS Liaqatabaad. Lahore Police will continue to take stern action against such crimes.