”چینی جارحیت پر بھارت نے اپنا علاقہ دے دیاہے “بھارت سے ہی بڑی آواز اٹھ گئی

ممبئی(ڈیلی پاکستان آن لائن )بھارتی کانگریس پارٹی کے رہنما راہول گاندہی نے خدشات کا اظہار کردیا ہے کہ بھارت نے اپنا علاقہ چین کو دے دیا ہے ۔بھارتی وزیراعظم نریندر مودی نے وادی گلوان کی بگڑتی ہوئی صورتحال کے بعد آل پارٹیز کانفرنس میں بیان دیا تھا کہ کوئی بھی ہمارے علاقے میں داخل نہیں ہواور نہ ہی کسی نے ہماری پوسٹ پر قبضہ کیا ۔اس بیان پر رد عمل دیتے ہوئے مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر راہول گاندھی نے کہا کہ چینی جارحیت پر بھارت نے اپنا علاقہ ان کے حوالے کردیا ہے ۔انہوں نے سوال اٹھا یا کہ اگر وہ زمین چین کی تھی تو ہمارے جوان وہاں کیوں مارے گئے ،وہ کہاں مارے گئے ؟

PM has surrendered Indian territory to Chinese aggression.

If the land was Chinese:

1. Why were our soldiers killed?

2. Where were they killed? pic.twitter.com/vZFVqtu3fD