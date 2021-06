لندن میں بزرگ شہری نے 300فٹ بلند کرین پر چڑھ کر مسلسل 30گھنٹے تک فلسطین کا پرچم لہرا دیا

لندن ( ڈیلی پاکستان آن لائن ) سنٹرل لندن میں 69سالہ بزرگ شہری 300 فٹ بلند کرین پر چڑھ گیا اور مسلسل 30گھنٹے تک فلسطین کا پرچم لہرا کر مظلوم فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کرتا رہا، شہری نے فلسطینیوں کے حق میں اپنا بیان ریکارڈ کرا کر اسے سوشل میڈیا پر اپ لوڈ بھی کیا ۔

میڈیا رپوٹس کے مطابق نک جارجز نامی شخص کے اقدام کا مقصد دنیا کی توجہ مطلوم فلسطینیوں کی جانب مبذول کرانا تھا جس کیلئے وہ ایک زیر تعمیر عمارت کی 300 فٹ اونچی کرین پر چڑھ گیا ۔ لوگوں کی توجہ اپنی جانب مبذول کرانے کیلئے یہ شخص وقتاً فوقتاً دھویں کے بم بھی پھوڑتا رہا جس کے باعث نیچے سے گزرنے والے شہری 300فٹ کی بلندی پر اسے دیکھ پاتے تھے ۔

A 69 year old man, who previously occupied and destroyed Elbit's factory in Shenstone, scaled a crane to promote the plight of the Palestinian people. It's time to #ShutElbitDown.pic.twitter.com/WPAcSqd3U4