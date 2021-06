مفتی عزیز الرحمان کی گرفتاری ، آئی جی پنجاب پولیس  انعام غنی نے بڑا دعویٰ کردیا 

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن ) نازیبا ویڈیو سکینڈل اور طالب عمل زیادتی کیس کے ملزم مفتی عزیزالرحمان کی گرفتاری پر آئی جی پنجاب ڈاکٹر انعام غنی نے کہا ہے کہ ہم جرم کا ارتکاب کرنے والے شخص کو پکڑنے میں کامیاب ہو گئے ہیں ، ہم اس معاملے کو ٹیسٹ کیس کے طور پر لیں گے ، اس ضمن میں پوچھ گچھ کریں گے اور سائنسی طریقہ کار کے تحت معاملے کی تفتیش کی جائے گی۔

تفصیلات کے مطابق مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر انسپکٹر جنرل پولیس پنجاب انعام غنی نے مدرسے کے طالب علم سے زیادتی کے ملزم مفتی عزیز الرحمان کی تصویر شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ قانون کے تمام تر تقاضے پورے کرتے ہوئے ملزم کو عدالت سے سزا دلوائیں گے کیوں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے ایسے درندوں سے محفوظ رہیں تاکہ اپنے معاشرے کے مستقبل کو محفوظ بنا سکیں۔

We have been able to arrest this criminal. We will take it as a test case, interrogate him, conduct scientific professional investigation, prosecute and get him convicted by the court. We want our kids protected from these child molesters and keep our society safe for our future. pic.twitter.com/W8frA3irKC