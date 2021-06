 پاکستان اور چین کے درمیان مصالحہ جات کی تیاری کے لیے شراکت داری تشکیل پاگئی 

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن )پاک چین اقتصادی راہداری (سی پیک) اتھارٹی کے چیئرمین لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عاصم سلیم باجوہ نے کہا ہے کہ پاکستان اور چین کے درمیان مصالحہ جات کیلئے شراکت داری تشکیل پاگئی جبکہ کاشت کے علاقے، بیج کا معیار اور لیبرکی تربیت کی جارہی ہے۔مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر انہوں نے بتا یا کہ 100 ایکڑ پر چلی فارم کا پائلٹ پروجیکٹ مکمل کرلیا گیا،اگلے مرحلے میں چلی فارم کا رقبہ 3 ہزار ایکڑ تک پہنچ جائے گا۔

Pilot project Chilli Farm-100 acres completed. Next phase-3000 acres.Pak-China Condiment alliance formed.Chinese partners; CMEC & Sichuan Litong Food Group. Enhancing yield,seed quality,Skill development farm labour, processing,its export part of the project #CPECMakingProgress pic.twitter.com/euSZb9k2YO