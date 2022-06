جھوٹ اورسازش جھوٹ اورسازش

پاکستان میں ”امریکی سازش“ کا جھوٹا بیانیہ چل ہی رہا تھا کہ اب عمران خان کی ”جان کو خطرہ“ والا بیانیہ بھی پھیلایا جا رہا ہے۔ فیاض الحسن چوہان، جنون گروپ والے موسیقار سلمان احمد اور پی ٹی آئی کے کئی دوسرے لوگوں نے ایک ہی ٹویٹ کی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ ”کوچی نامی کسی نامی گرامی افغان قاتل کو اس کام پر مامور کر دیا گیا ہے اور وہ اسلام آباد میں گھر لے کر منتقل بھی ہو چکا ہے“، چونکہ یہ ٹویٹ اور بھی بہت سے لوگوں نے کاپی پیسٹ کی ہے اس لئے مجھے”ماموں کا بیٹا کامران“ یاد آ گیا۔ پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا سیل اپنے حامیوں کو کوئی ٹویٹ بھیجتا ہے جو سب لوگ اپنے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے کاپی پیسٹ کر کے ٹویٹ کر دیتے ہیں،ان کے علاوہ ہزاروں کی تعداد میں مشینیں bots کی خدمات بھی چونکہ پی ٹی آئی نے حاصل کر رکھی ہیں،اس لئے ایک عجیب سی مضحکہ خیز صورت حال بن جاتی ہے جسے سنجیدہ لینے کی بجائے لوگ لطیفہ سمجھ کرنظر اندازکردیتے ہیں لگتا ہے فیاض الحسن چوہان کو کسی نے یہ نہیں بتایا کہ کوچی افغانستان میں قبیلہ ہے اوریہ انفرادی طورپرناموں کے لئے استعمال نہیں ہوتا۔ خیر، چوہان صاحب بادشاہ آدمی ہیں، ان کی اکثرمعلومات ان کے اپنے صوبہ کے بارے میں بھی غلط ہی ہوتی ہیں توانہیں افغانستان کے ناموں اورقبیلوں کا کیا پتہ ہوگا۔

جھوٹے پراپیگنڈے کے بارے میں سوچتے ہوئے مجھے الیگزانڈر سولزہینٹسن (Alexander Solzhenitsyn)یاد آتاہے۔ وہ ایک مشہور”منحرف“ روسی ناول نگارتھا۔ یہ لینن کے کمیونسٹ انقلاب کے اگلے سال 1918ء میں پیداہوا، جس نے بچپن میں لینن اورجوانی میں سٹالن کا دوردیکھااوراسکے خلاف لکھی اپنی ”سخت“تحریروں سے شہرت پانے لگا سٹالن کیسے ایک ناقدکو برداشت کرتا اس لئے سزاکے طورپراسے سائبیریا کے کیمپ میں بھیج دیا بہت سال بعد خروشیف کے دورمیں اسے قید سے رہائی ملی تو اس نے ناول نگاری میں شہرت پائی اورپوری دنیا اس کے منحرف(کمیونزم نظام سے) ناولوں کی شیدائی ہو گئی۔ اس کا انتقال 2008ء میں 90 سال کی عمر میں ہوا اورآخری دم تک وہ کمیونزم کے خلاف تحریریں اور ناول لکھتا رہا جس طرح ولیم شیکسپیئرکے ناولوں کا مرکزی تھیم procrastination ہے یعنی اس گومگوکی کیفیت میں رہناکہ ”کروں یا نہ کروں“ اوروہ بار بارثابت کرتاہے کہ دنیاکے تمام سانحات (tragedies) گومگوکی کیفیت میں رہنے کی وجہ سے رونما ہوتے ہیں۔ اگرانسان گومگو کی کیفیت میں مبتلا نہ ہو تو وہ جو بھی کرتا ہے وہ صحیح یا غلط ہوتا ہے لیکن ٹریجڈی سے بچ جاتاہے۔ الیگزانڈرسولزہینٹسن کی زیادہ تر تحریروں اور ناولوں کا تھیم جھوٹ اور سازش ہے اورانہیں ایک ہی سکہ کے دورخ قرار دیتاہے۔ وہ بار بار کہتا ہے کہ ہر جھوٹا آدمی سازشی ضرورہوتا ہے اورہرسازشی لازمی طور پر جھوٹاہوتا ہے۔جوزف سٹالن کے دورمیں لکھے گئے اپنے ایک ناول میں الیگزانڈرسولزہینٹسن لکھتا ہے:

“We know they are lying, they know they are lying, they know we know they are lying, we know they know we know they are lying, but they are still lying.”

میں جب بھی عمران خان اور PTI کے دوسرے لیڈروں کا بیان (یا بیانیہ) پڑھتاہوں یا سوشل میڈیا دیکھتاہوں تواسی یا بیاسی سال پہلے الیگزانڈرسولزہینٹسن کی لکھی ہوئی یہ بات مجھے سوفیصدسچ لگتی ہے۔ کہتے ہیں جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے۔ عام زندگی میں بھی جھوٹ بولا جاتا ہے جس کا اثربولنے والے شخص کی اپنی زندگی، اہل خانہ اوراس سے متعلق لوگوں تک محدودرہتاہے یا پھر ان تک جن سے اس کے سماجی، خاندانی یا کاروباری روابط ہوتے ہیں لیکن جب کسی پارٹی یا ملک کا سربراہ جھوٹ یا جھوٹا بیانیہ گھڑنے کا عادی ہو تو پھر اس کے اثرات پورے ملک اوراس کے تمام عوام پرپڑتے ہیں۔ جیسا کہ الیگزانڈر سولزہینٹسن اپنے ناولوں میں یہ بھی بتاتاہے کہ جھوٹ اورسازش کی عادات کسی شخص میں ہوں توایک نہیں بلکہ دونوں ہوتی ہیں،جن لوگوں نے عمران خان کی کرکٹ شروع سے دیکھی ہے توانہیں یاد ہوگاکہ 1971ء میں پہلی دفعہ جب انہیں ٹیم میں شامل کیا گیاتو اس وقت ایک مستحق فاسٹ باؤلرماجدعثمان کو ڈراپ کیا گیا تھا۔ عمران خان خود بھی کہتے ہیں کہ پہلی دفعہ جب وہ سلیکٹ ہوئے توبالکل بھی اس قابل نہیں تھے لیکن اس وقت کرکٹ بورڈمیں ان کے خالو جہانگیر خان کا طوطی بولتا تھا، اور ان کے خالہ زاد بھائیوں جاوید برکی کا اثر ورسوخ تھاجبکہ دوسرے خالہ زاد بھائی ماجد خان ٹیم کا اہم حصہ تھے۔ اس خاندان نے سازش ایک مستحق باؤلر کے خلاف کی تھی۔ اس کے دس گیارہ سال بعدایک بڑی سازش کرکے عمران خان ٹیم کے کپتان بنے تھے۔ پاکستانی ٹیم نے 1982ء میں آسٹریلیا کے خلاف میلبورن کے ٹیسٹ میچ میں آسٹریلیا کو اننگ سے شکست دی تھی۔ ظاہرہے آسٹریلیاجیسی مضبوط ٹیم کو آسٹریلیامیں وہی ٹیم اننگ کی شکست دے سکتی جب وہ اپنے کپتان کی قیادت میں متحدہواورپوری کی پوری ٹیم متحد ہو کر کھیلے۔ اس ٹیم کے کپتان جاویدمیاں دادتھے لیکن وطن واپس پہنچنے کے کچھ دن بعدہی پوری ٹیم نے جاویدمیاں دادکے خلاف بغاوت کر دی۔ عمران خان اوران کے حامیوں کی سازش کے سامنے کرکٹ بورڈ نے گھٹنے ٹیک دئیے اور اننگ کی فتح کے باوجودجاویدمیاں دادکوکپتانی سے برطرف کرکے عمران خان کو کپتان بنا دیا۔ پھر 1986ء میں عمران خان نے بورڈکے سیکرٹری کرنل رفیع نسیم کو نکلوایا۔

کرکٹ میں ان کی سازشوں پرپورامضمون لکھاجا سکتاہے لیکن سیاست میں ان کی سازش اور جھوٹ کا کمبی نیشن سب کے سامنے ہے۔ جب وہ اپوزیشن میں تھے تو چارحلقوں کا جھوٹا بیانیہ (جو سپریم کورٹ نے مسترد کر دیا) گھڑ کر وزیراعظم نواز شریف کے خلاف 126 دن تک پارلیمنٹ کے سامنے دھرنا دیاتھا۔ اس وقت سی پیک شروع ہونے جا رہاتھا لیکن اس دھرنے کی وجہ سے چین کے صدر شی جن پنگ کا دورہ ایک سال کے لئے ملتوی ہوا۔ ظاہر ہے دھرنے کا اصل مقصد سی پیک کو فیل کرنا، چین اور دوسرے ممالک سے تعلقات خراب کرنااورپاکستان کی اقتصادی اٹھان کو برباد کرنا تھاکیونکہ میاں نواز شریف کے دورمیں پوری دنیا‘ پاکستان کا شمار دنیاکی چند emerging economies میں کر رہی تھی۔ عمران خان کی سازش کامیاب ہوئی، پاکستان میں حکومت ہی نہیں بلکہ ملک کی معیشت بھی ڈی ریل ہو گئی۔ اس کے بعدعمران خان ایک جھوٹے الیکشن کے نتیجہ میں چارسال وزیراعظم کے طور پر مسلط کئے گئے جس میں انہوں نے ملک کی خوب اینٹ سے اینٹ بجائی۔ جب ایک جمہوری طریقہ سے عدم اعتماد کے ذریعہ پارلیمنٹ نے انہیں گھر بھیجاتوانہوں نے امریکی سازش کا جھوٹا بیانیہ گھڑا اوراحتجاج کی کوشش کی لیکن عوام نے نہ سازش کے جھوٹے بیانیہ کو سچ تسلیم کیا اور نہ ہی احتجاج کے لئے باہر نکلے۔ فلاپ لانگ مارچ کے بعداب انہوں نے جان کو خطرہ والا جھوٹا بیانہ گھڑا ہے۔ الیگزانڈرسولزہینٹسن یہی تو کہتا تھا کہ انہیں بھی پتہ ہے کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں اورہمیں بھی پتہ ہے کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ انہیں یہ بھی پتہ ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں لیکن وہ جھوٹ بولتے رہیں گے۔ بس یہی جھوٹ اور سازش کا گٹھ جوڑہوتا ہے۔