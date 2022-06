نیسلے پاکستان نے لیونگ دی گلوبل کمپیکٹ بیسٹ پریکٹسز سسٹین ایبلٹی ایوارڈ میں پہلا انعام جیت لیا

کراچی (پروموشنل ریلیز)نیسلے پاکستان نے چھٹی بار ”لیونگ دی گلوبل کمپیکٹ بیسٹ پریکٹسز سسٹین ایبلٹی ایوارڈ“ 2021 جیت لیا۔ یہ ایوارڈ یو این گلوبل کمپیکٹ نیٹ ورک کے مقامی چیپٹر کیط رف سے نیسلے پاکستان کے SDGs کے لیے عزم اور اپنے کاروبار کو UNGC کے دس اصولوں کے مطابق چلانے کے اعتراف میں دیا گیا ہے۔

For the sixth time, Nestlé Pakistan has taken top place in the Global Compact Network Pakistan. Nestlé is working hard to achieve a waste-free future by ensuring that 100% of its packaging is recyclable or reusable by 2025 https://t.co/Fv1YR9kKxt@GCNP Pakistan#SDGs pic.twitter.com/cylnze0PK0