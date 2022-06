بھارت میں توہینِ مذہب کا معاملہ، عدنان صدیقی نے بھارتی فنکاروں کی وجہ سے امریکہ میں تقریب کا بائیکاٹ کردیا

کراچی(مانیٹرنگ ڈیسک) بھارت میں نبی آخرالزماں صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی شان میں گستاخی کے واقعے پر دنیا بھر میں مسلمانوں کے مذہبی جذبات مجروح ہوئے ہیں اور ہر مسلمان اپنی حیثیت میں اس غیرانسانی حرکت پر سراپا احتجاج ہے۔ اب اس واقعے کے ہنگام اداکار عدنان صدیقی نے امریکہ میں ہونے والے ایک ایونٹ کا بائیکاٹ کر دیا ہے کیونکہ اس ایونٹ میں بھارتی فنکاروں کو بھی مدعو کیا گیا تھا۔

ڈیلی پاکستان گلوبل کے مطابق یہ ایونٹ پاکستانی نژاد امریکی ڈاکٹروں کی ایسوسی ایشن اے پی پی این اے کی طرف سے ریاست نیوجرسی میں منعقد کرایا جا رہا ہے۔ یہ تقریب 13سے 17جولائی تک ہو گی جس میں شرکت کے لیے پاکستانی اداکاروں سمیت بھارت کے کچھ فنکاروں کو بھی مدعو کیا گیا ہے۔ان پاکستانی اداکاروں میں عدنان صدیقی بھی شامل تھے جنہوں نے تقریب میں شامل ہونے سے انکار کر دیا۔

عدنان صدیقی نے اپنے ٹوئٹر اکاﺅنٹ کے ذریعے جاری کیے گئے بیان میں کہا ہے کہ دنیا میں موجود لاتعداد مسلمانوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے میں امریکہ میں ہونے والے اے پی پی این اے ایونٹ میں شرکت نہیں کروں گا، جس میں بھارتی فنکاروں کو بھی دعوت دی گئی ہے۔ میں بھارتی فنکاروں کا قطعاً مخالف نہیں ہوں لیکن میرا شعور مجھے اجازت نہیں دیتا کہ میں بھارتی سیاستدانوں کے ہاتھوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی ہتک پر آنکھیں بند کروں۔“

In solidarity with countless Muslims around the world, I won’t be attending APPNA event in US where some Indian artists are invited too. Nothing against the artistes but my conscience doesn’t allow me to overlook the humiliation of revered Prophet (PBUH) by Indian leaders. pic.twitter.com/f2FpORcSdH