پاکستان میں کرکٹ کھیلنے سے متعلق بورڈ فیصلہ کرے گا:آسٹریلین ہائی کمشنر

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن) آسٹریلین ہائی کمشنر نے کہا ہے کہ آسٹریلیا اور پاکستان کے مابین کرکٹ کے بہترین تعلقات ہیں جب کہ آسٹریلیا کرکٹ بورڈ فیصلہ کرے گا کہ پاکستان میں کب کھیلنا ہے۔

پاکستان اور آسٹریلیا کے سفارتی تعلقات کے 70 سال مکمل ہونے پر آسٹریلین ہائی کمیشن میں منعقد خصوصی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے آسٹریلین ہائی کمشنر کا کہنا تھا کہ آسٹریلیا پاکستان کا بہترین دوست ہے اور وہ دہشت گردی سمیت زندگی کے مختلف حصوں میں پاکستان کی مدد کررہا ہے، پاکستان کے طالب علموں کو وظائف دے رہا ہے جب کہ پاکستان کو سکالرشپ کی تعداد میں اضافہ چاہتی ہوں کیوں کہ پاکستان میں نوجوانوں کی بڑی تعداد ہے۔

پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان کرکٹ سیریز کے حوالے سے آسٹریلین ہائی کمشنر نے کہا کہ آسٹریلیا اور پاکستان کے مابین کرکٹ کے بہترین تعلقات ہیں جب کہ آسٹریلیا کرکٹ بورڈ فیصلہ کرے گا کہ پاکستان میں کب کھیلنا ہے کیوں کہ آسٹریلیا کرکٹ بورڈ دیکھ رہا ہے کہ پاکستان میں غیر ملکی کھلاڑی اورٹیمیں آ رہی ہے۔

۔۔۔ویڈیو دیکھیں۔۔۔

Marking the 70th anniversary of the opening of Australia’s first mission in Pakistan with a photo exhibition spanning our development cooperation, humanitarian assistance, defence, education, sport, trade & cultural ties & our people-to-people linkages #AustraliaDayinSpring2018 pic.twitter.com/FYNr09ohm9