”35 سال دنیا کے سامنے عمران خان کا دفاع کیا لیکن اب نہیں کروں گا کیونکہ۔۔۔“ پاکستان کی معروف ترین شخصیت بھی میدان آ گئی، ایسا اعلان کر دیا کہ عمران خان بھی پریشان ہو جائیں گے

کراچی (ڈیلی پاکستان آن لائن) ڈاکٹر عامر لیاقت کی پاکستان تحریک انصاف (پی ٹی آئی) میں شمولیت کے بعد مختلف مکتبہ فکر کے لوگوں کی جانب سے عمران خان اور پی ٹی آئی کی حمایت ختم کرنے کا اعلان کیا جا رہا ہے اور اب ایک ایسی معروف شخصیت بھی اس فہرست میں شامل ہو گئی ہے جسے دنیا بھر میں لوگ جانتے ہیں۔

یہ بھی پڑھیں۔۔۔”آج کے بعد میں پی ٹی آئی کی حمایت نہیں کروں گی “عامر لیاقت کی شمولیت کے بعد معروف خاتون صحافی نے زور دار اعلان کر دیا ، تحریک انصاف کو ہلاکر رکھ دیا

معروف بینڈ جنون سے شہرت حاصل کرنے والے گٹارسٹ سلمان احمد نے چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کی مزید حمایت سے انکار کر دیا ہے اور ٹوئٹر پر جاری اپنے پیغام میں خدشہ ظاہر کیا ہے کہ عمران خان کو رینگنے والے جانوروں نے گھیر رکھا ہے۔ انہوں نے اپنے پیغام میں لکھا ”میں نے 35 سال تک چیئرمین عمران خان کی حمایت اور ان کا دفاع کیا لیکن اب میں مزید یہ نہیں کرسکتا، مجھے خدشہ ہے کہ انہیں رینگنے والے جانوروں نے گھیر رکھا ہے۔“

After 35 years of defending, supporting & justifying @ImranKhanPTI to the world , i no longer can. i fear that reptiles surround him.