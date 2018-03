سرویوین رچرڈز اپنے ساتھ ایسی شخصیت کو لاہور لے آئے کہ بھارت بھر میں آگ لگ گئی، یہ کون ہے اور اسے اپنے ساتھ کیوں لائے؟ جان کر آپ بے اختیار کہہ اٹھیں گے ”سر رچرڈز آپ کمال ہیں“

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان سپر لیگ (پی ایس ایل) میں آج پشاور زلمی اور کوئٹہ گلیڈی ایٹرز کے درمیان میچ کھیلا جانا ہے جس کے لئے دونوں ٹیموں کے مقامی اور غیر ملکی کھلاڑیوں سمیت دیگر عملہ بھی لاہور پہنچ چکا ہے۔



پاکستان آنے والے افراد میں ویسٹ انڈین لیجنڈ بلے باز سر ویوین رچرڈز بھی شامل ہیں اور اس مرتبہ وہ اپنے ساتھ ایسی شخصیت کو بھی لے آئے ہیں کہ بھارت بھر میں آگ سی لگ گئی ہے۔

سر ویوین رچرڈز نے لاہور میں ہوٹل کے بعد ویڈیو پیغام میں کہا ”لاہور میں دوبارہ آ کر بہت اچھا لگ رہا ہے اور مجھے امید ہے کہ گزشتہ برس کے برعکس اس مرتبہ ہم زیادہ کامیاب ثابت ہوں گے۔ یہاں سب کو دیکھ کر بہت مزہ آ رہا ہے اور یہ اتنی اچھی جگہ ہے کہ میں مشل کو بھی ساتھ لایا ہوں اور یہ میرے لئے سب سے اہم بات ہے۔ “

It’s a great place to be says sir @ivivianrichards on his arrival in Lahore #HBLPSL3 pic.twitter.com/3eBA9rjZjR