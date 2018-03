عامر لیاقت کی پی ٹی آئی میں شمولیت پر گلوکار سلمان احمد برہم

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) معروف گلوکار سلمان احمد نے عامر لیاقت کی تحریک انصاف میں شمولیت پر سخت ناراضی کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ میں نے 35 سال اپنی پارٹی کی حمایت کی لیکن اب ایسا ممکن نہیں ہے۔

سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر پر جاری اپنے پیغام میں سلمان احمد نے لکھا کہ عمران خان کو سانپوں نے گھیر لیا ہے،

After 35 years of defending, supporting & justifying @ImranKhanPTI to the world , i no longer can. i fear that reptiles surround him.

پارٹی کو عامر لیاقت سے خبردار کرنا میرا حق ہے۔ تحریک انصاف کو اس جھوٹے اور منافق شخص سے فائدہ نہیں ہو گا۔

سلمان احمد نے اپنی ٹویٹ میں لکھا ہے کہ میں نے 35 سال تک عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف (پی ٹی آئی) کی حمایت کی لیکن میرے لیے ایسا کرنا ممکن نہیں ہے۔

It's my democratic right to warn against #AmirLiaqat @ImranKhanPTI can never benefit from this hypocrite, liar & a sleazy slithering snake