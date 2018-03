”جون ہیسٹنگز پاکستان آنا چاہتے تھے لیکن وہ۔۔۔“ کوئٹہ گلیڈی ایٹرز کے جون ہیسٹنگز کو کسی نے منع نہیں کیا لیکن وہ پھر بھی کیوں نہیں آ سکے ؟ جان کر آپ بے اختیار کہہ اٹھیں گے ”گلیڈی ایٹرز کے ستارے ہی گردش میں ہیں“

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان سپر لیگ (پی ایس ایل) تھری کا میلہ لاہور میں سج چکا ہے اور غیر ملکی کھلاڑی بھی لاہور پہنچ چکے ہیں۔ پشاور زلمی کے تقریباً تمام کھلاڑی وی پاکستان آئے لیکن کوئٹہ گلیڈی ایٹرز کے چند کھلاڑی ہی یہاں آ سکے۔

کوئٹہ گلیڈی ایٹرز کے جو غیر ملکی کھلاڑی پاکستان نہیں آئے ان میں جون ہیسٹنگز بھی شامل ہیں لیکن یہ جان کر پاکستانیوں کو بے حد افسوس ہو گا کہ وہ پاکستان آنے کا ارادہ رکھتے تھے لیکن انجری کے باعث اپنے ارادے کو عملی جامہ پہنانے میں ناکام رہے تاہم اپنی ٹیم کیلئے نیک خواہشات کا اظہار ضرور کر دیا ہے۔

انہوں نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر جاری اپنے پیغام میں لکھا ”میں اپنی ٹیم کوئٹہ گلیڈی ایٹرز کیلئے پشاور زلمی کیخلاف میچ کیلئے نیک خواہشات کا اظہار کرتا ہوں ۔۔۔ ان کی بھرپور سپورٹ کروں گا۔ انجری کی وجہ سے پاکستان نہ آنے پر بہت افسردہ ہوں۔“

Wishing my @TeamQuetta the best of luck for their game against @PeshawarZalmi #PZvQG will be cheering loudly. #ShaanePakistan #psl #Zordaar11 sad not to be there because of injury.