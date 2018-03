کوئٹہ گلیڈی ایٹرز میں شامل اہم ترین غیر ملکی کھلاڑی پاکستانیوں کو بتائے بغیر ہی لاہور پہنچ گیا، یہ کون سا کھلاڑی ہے ؟ جان کر ہر پاکستانی بے حد خوش ہو جائے گا

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان سپر لیگ (پی ایس ایل) تھری کا میلہ لاہور میں سج چکا ہے اور پلے آف کھیلنے والی تمام ٹیمیں اپنے غیر ملکی کھلاڑیوں کے سامنے لاہور پہنچ چکی ہیں جبکہ اسلام آباد یونائیٹڈ کے کھلاڑی براہ راست فائنل میں کوالیفائی کرنے کے باعث کراچی جائیں گے۔

کوئٹہ گلیڈی ایٹرز کے چند غیر ملکی کھلاڑی پاکستان نہیں آئے مگر ایک کھلاڑی ایسے بھی ہیں جنہوں نے پاکستانیوں کو سرپرائز دینے کافیصلہ کیا اور پھر اعلان کئے بغیر ہی لاہور پہنچ گئے اور ہوٹل پہنچنے کے بعد ویڈیو پیغام جاری کر کے پاکستانیوں کو خوشگوار حیرت میں مبتلا کر دیا۔

یہ کھلاڑی کوئی اور نہیں بلکہ ریلی روسو ہیں جو ابتدائی طور پر پاکستان آنے کے معاملے پر شش و پنج کا شکار تھے مگر بالآخر انہوں نے پاکستان آنے اور پاکستانیوں کی محبت سمیٹنے کا فیصلہ کر ہی لیا۔

انہوں نے اپنے پیغام میں کہا ”ریلی روسو ہوں، آپ یقین نہیں کریں گے کہ میں اس وقت کہاں ہوں۔ میں اس وقت پاکستان میں ہوں اور لاہور میں بیٹھا ہوں۔ یہاں آ کر بہت زیادہ پرجوش ہوں اور پلے آف میں کوئٹہ گلیڈی ایٹرز کی طرف سے کھیلوں گا۔ امید ہے کہ اس سال ہمارے لئے کچھ اچھا ہو گا، نئے کھلاڑی بھی آ رہے ہیں جس کے باعث ہمارے جوش میں مزید اضافہ ہو گیا ہے۔ آپ لوگوں کو سٹیڈیم میں کوئٹہ گلیڈی ایٹرز کو سپورٹ کرتے ہوئے دیکھوں گا۔“

All the Quetta Gladiators fans... your favourite Rilee Rossouw has arrived in Pakistan. Are you guys excited?? @Rileerr #ThankYouRilee pic.twitter.com/O7jUQ5FIRO