’ کیا یہ سچ ہے کہ فواد چودھری نے بھی یہ کام کرنے سے انکار کردیاتھا ، اس لیے عمران خان عامر لیاقت کو لے کرآئے ہیں‘ماروی سرمد نے عامر لیاقت کی شمولیت کی وجہ بتادی

کراچی (ڈیلی پاکستان آن لائن) معروف اینکر پرسن ڈاکٹرعامر لیاقت حسین گزشتہ روز تحریک انصاف کا حصہ بن گئے ہیں جس کا باقاعدہ اعلان انہوں نے عمران خان اور دیگر رہنماﺅں کیساتھ ایک پریس کانفرنس میں کیا لیکن اس شمولیت کے بعد تحریک انصاف میں بھی پھوٹ پڑگئی اور کئی عشروں سے تحریک انصاف کیلئے جدوجہد کرنیوالے رہنماﺅں اور کارکنان نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا لیکن اب سماجی کارکن ماروی سرمدبھی میدان میں آگئی ہیں۔

مائیکروبلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر ماروی سرمد نے لکھاکہ ” کیا یہ درست ہے کہ حتیٰ کہ فوادچودھری نے بھی تحریک انصاف کیلئے ختم نبوت کا رڈ کھیلنے سے انکار کردیا ؟ اور اسی وجہ سے قائد تحریک عمران خان عامر بھائی کو لائے ؟“۔

Is it true that even @fawadchaudhry is not comfortable in playing Khatm-e-Nabuwwat card for PTI? And that's why Quaid-e-Tehrik Imran Khan has brought Amir bhai?