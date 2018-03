پاک فضائیہ کے سربراہ جی ایچ کیو آئے تو آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے ایسا کام کر دیا کہ دل جیت لیے

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن )آرمی چیف جنر ل قمر جاوید باجوہ نے ایئر چیف مجاہد انوار خان کو پاک فضائیہ کے سربراہ کا عہدہ سنبھالنے پر مبارک باد پیش کی ہے ۔

آئی ایس پی آر کے مطابق ایئر چیف مجاہد انور خان نے جی ایچ کیو کا دورہ کیا جہاں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے ملاقات کی ، ملاقات میں آرمی چیف نے مبارک باد دیتے ہوئے نیک خواہشات کا اظہار کیا ۔ جی ایچ کیو میں ایئر چیف جو عہدہ سنبھالنے پر گارڈ آف آنر بھی پیش کیا گیا ۔ اس موقع پر مجاہد انور خان نے یادگار شہداءپر پھول بھی چڑھائے ۔

