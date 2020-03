دنیا کی سب سے بڑی تحقیق (گزشتہ سے پیوستہ) دنیا کی سب سے بڑی تحقیق (گزشتہ سے پیوستہ)

گزشتہ 80سال سے جا ری اس تحقیق کے 724افراد امیں سے جو با قی 60لوگ بچ گئے ہیں اور ان کی اولا د میں جو 2000ہیں، ان کو بھی اس تحقیق میں شامل کر لیا گیا ہے۔یونیو رسٹی والے ہر دو سال بعد پارٹی سپینٹس کو فون کر تے ہیں اور پو چھتے ہیں کیا ہم نیا سوال نا مہ انہیں بھیج سکتے ہیں،ان کے دماغ کی سکیننگکرتے ہیں اوران کے بچوں سے بات کرتے ہیں۔جب یہ اپنی بیو یو ں سے بیٹھ کر اپنے گھر کے سنگین مسائل کو ڈسکس کر تے ہیں توساتھ ان لمحا ت کی ویڈیو ٹیپ بنائی جا تی ہے۔ دوسرے حصے میں یہ چیز اخذ کی گئی ہے کہ تعلقات ہی سب کچھ نہیں،بلکہ کو الٹی آف ریلشنز زیادہ اہم ہے۔اس تحقیق سے یہ ثابت ہوا کہ مسلسل جھگڑے آپ کی صحت تباہ کر دیتے ہیں۔مثال کے طور پر وہ میاں بیوی جن میں پیا ر کم اور جھگڑے زیادہ رہے، ان کی صحت جلد خراب ہوگئی،شاید طلا ق سے بھی زیا دہ برا اثر ایسے رشتے ڈالتے ہیں،جبکہ وہ میاں بیوی جن کے درمیان پیا ر اور ہم آہنگی تھی،ان کی صحت بہت زیادہ بہتر رہی۔ تحقیق سے ایک بڑی دلچسپ بات یہ بھی معلو م ہو ئی کہ پچاس سال کے بعد انسانی صحت کیسی ہو گی؟ اس کا انحصار اس با ت پر نہیں کہ آپ کا کولیسڑول لیول کیا ہو گا، بلکہ اس کا انحصار اس بات پر ہے کہ آپ کے ریلیشن شپس کیسے ہو تے ہیں۔اس تحقیق میں دیکھا گیا کہ پچاس سال کی عمر میں جن میاں بیو ی کے تعلقات بہترین تھے، وہ اسی سال کی عمر میں بھی صحت مند تھے۔اچھے تعلقات بڑھتی عمر کے اثرات کو بہت سست کر دیتے ہیں۔پارٹی سپینٹس جن کی عمر یں اسی سال سے اوپر تھیں اور میاں بیوی کے طور پر ان کے رشتے ہم آہنگی پر مبنی تھے،انہوں نے بتایا کہ ان کے جسم میں درد بھی ہو تو ان کا موڈ بر ا نہیں ہو تا۔دوسر ی طر ف وہ میاں بیوی جن کی آپس میں نہیں بنتی، ان کو کو ئی فزیکل پین ہو تو درداور بھی بڑھ جا تا ہے، کیو نکہ اموشنل پین سے بھی اس میں اضافہ ہو جاتا ہے۔

اسلام نے میاں بیوی کے تعلقات کو جتنے خوبصورت طریقے سے واضح کیا ہے، کسی دین اور معاشرے میں اس کی مثال نہیں ملتی۔اسی سال کی تحقیق کے بعد انگریز اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ کا میا ب اور خوشحال زند گی کے لئے آپ کا تعلق آپ کےe Spous کے ساتھ بہت ہی خوبصو رت اور پیارا ہو نا چاہیے۔ اسلا م میں ہمیں جو سب سے بڑی مثال ملتی ہے، وہ حضرت خدیجہ الکبر یٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی ہے۔جنہوں نے ہما رے پیارے نبی پا ک ﷺ کے لئے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ آپ ؓ عر ب کی ایک نہایت ہی مالدار خاتون تھیں،۔آپ نے اپنا سارامال،اپنے خاندان وقبائل کے سارے رسوم رواج اور اپنی تمام اقدار کو آپ ﷺکے لئے قربان کر دیا۔جب تک شو ہر اور بیو ی ایک دوسرے کو سمجھتے نہیں، اور ایک دوسرے کی اقدار کو جانتے نہیں تب تک وہ ایک خوشگوار اور خوشحال زندگی نہیں گزار سکتے۔کا میابی کے حوالے سے ایک امریکی ڈاکٹر تھامس سٹینلے نے 25سال۔733 کروڑ پتی لوگوں کا مطالعہ کیا۔اس کی اس تحقیق میں ہر طرح کے طبقہ ہا ئے فکر کے لو گ شامل تھے، جن میں ڈاکٹر،وکیل،کمپنیوں کے مالک،مینجرز اور اسی طرح کے باقی لو گ شامل تھے۔ڈاکٹر سٹینلے کا ان تمام خوشحال لوگوں سے ایک بنیا دی سوال یہ تھا کہ ان کی کا میا بی کی تیس بڑی وجو ہا ت کیا ہیں؟

ان تمام 733 کامیا ب افراد کے مطابق چو تھی وجہ ایک تعاون کرنے والی بیو ی تھی۔اگر آپ کی بیو ی آپ کو سمجھتی اور آپ کے گو لز میں آپ کے ساتھ شانہ بشانہ ہے تو پھر آپ کے لئے کا میا بی ناممکن نہیں رہتی۔تیسری اور آخری وجہ جو اس تحقیق سے پتہ چلی، وہ یہ تھی کہ اچھے رشتے صرف جسم پر ہی نہیں،دما غ پر بھی اچھا اثر ڈالتے ہیں۔وہ لو گ جنہیں ٹرسٹ ہو تا ہے کہ ان پر مشکل وقت آیا تو یہ لو گ ان کے ساتھ ہو ں گے تو ان کی یادداشت زیادہ دیر تک شارپ رہتی ہے،اس کے برعکس وہ لو گ جنہیں یہ ٹر سٹ نہیں ہو تا، ان کی میمو ری کا زوال بہت جلد شروع ہو جا تا ہے۔اچھے رشتے کا یہ مطلب بھی نہیں کہ میاں بیو ی آپس میں لڑتے نہ ہو ں۔میاں بیو ی آپس میں خوب لڑتے ہیں،لیکن دونوں کو ایک دوسرے پر یقین ہو تا ہے کہ مشکل پڑی تو وہ ایک دوسرے کے لئے مو جو د ہوں گے، بہر حال حتمی نتیجہ جو 75سال کی تحقیق کا ملا، وہ یہ تھا کہ اچھے قریبی تعلقات ہماری صحت اور خوشحا ل زندگی کے لئے بہت ہی مفید ہیں،جن کروڑ پتیو ں کا ہم پہلے کالم میں ذکر کر چکے ہیں،جن سے 70سال کی عمر سے پہلے پوچھا گیا تھا کہ وہ زندگی میں کیا چاہتے ہیں؟تو ان کا جواب تھا : ”دولت اور شہر ت“ ……جب یہی سوال ان تمام کروڑ پتیوں سے 70سال کی عمر کے بعدپو چھا گیاتو انہو ں نے دولت اور شہرت کی بجا ئے جواب دیا: ”اچھے رشتے“۔اس تحقیق کا نتیجہ بس ایک ہے کہ اگر آپ اچھی،خوشحال اور صحت مند زندگی گزرانا چاہتے ہیں تو اپنے تعلقات کو خوبصور ت بنا نے کا فن سیکھ لیں:

The Good Life is Built with good relationships.

مزید : رائے /اداریہ /کالم