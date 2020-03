سکاٹ لینڈ کرکٹ ٹیم کے پاکستانی نژاد آف سپنر بھی کرونا وائرس کا شکار ہو گئے، یہ کون ہیں اور اس وقت کہاں ہیں؟ افسوسناک خبر آ گئی

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) سکاٹ لینڈ کے سابق آف سپنر ماجد حق نے انکشاف کیا ہے کہ میرا کورونا وائرس کا ٹیسٹ مثبت آیا ہے اور ہسپتال میں علاج جاری ہے جبکہ میری نظریں بہت جلد گھر واپسی پر مرکوز ہیں۔

تفصیلات کے مطابق ماجد حق نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر اپنے پیغام میں کہا کہ کورونا کا ٹیسٹ مثبت آنے کے بعد میری نظریں گھر واپسی پر مرکوز ہیں، پیسلے میں ہسپتال کا عملہ بہت اچھا تھا اور میں ان سب کا شکر گزار ہیں جنہوں نے مجھے پیغامات بھیج کر نیک تمناؤں کا اظہار کیا، انشااللہ میں مکمل صحت یاب ہو کر واپسی کروں گا۔

Looking forward to potentially getting back home today after testing positive with Coronavirus. Staff at the RAH in Paisley have been good to me & thank you to everyone who has sent me messages of support. Insha Allah the Panther will be back to full health soon. #covid19UK pic.twitter.com/19QfWjzaOq