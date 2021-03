خلائی مخلوق دوسرے سیاروں پر کیسی دکھتی ہوگی، آپ ان کے ساتھ چائے پی سکتے ہیں؟ ماہر علم حیوانیات نے تہلکہ خیز دعویٰ کردیا خلائی مخلوق دوسرے سیاروں پر کیسی دکھتی ہوگی، آپ ان کے ساتھ چائے پی سکتے ہیں؟ ...

سورس: Pxhere

نیویارک(مانیٹرنگ ڈیسک) ہم انسانوں نے خلائی مخلوق کی ایک خیالی تصویر بنا رکھی ہے، جس میں ان کے چھوٹے دھڑ، بڑے سر اور بڑی بڑی آنکھیں ہوتی ہیں تاہم مجموعی طور پر وہ انسانوں جیسے ہی دکھائی دیتے ہیں لیکن اب علم حیوانات کے ایک ماہر نے اس حوالے سے حیران کن دعویٰ کر دیا ہے۔ میل آن لائن کے مطابق ایرک کرشین بوم نامی اس زوالوجسٹ نے اپنی کتاب ’دی زوالوجسٹس گائیڈ ٹو دی گلیکسی‘ (the zoologist's guide to the galaxy)میں لکھا ہے کہ ڈارون کی ارتقاءاور فطرت کے انتخاب سے متعلق تھیوری صرف ہماری زمین پر ہی لاگو نہیں ہوتی، یہ پوری کائنات پر لاگو ہوتی ہے چنانچہ عین ممکن ہے کہ دیگر سیاروں پر بسنے والی خلائی مخلوق ارتقائی مراحل سے گزر کر کچھ اور شکلیں اپنا چکی ہو۔

ایرک لکھا ہے کہ ”خلائی مخلوق کی شکلیں ممکنہ طور پر انسانوں جیسی نہیں بلکہ ہماری زمین پر پائے جانے والے جانوروں جیسی ہوں گی۔ ان کے چار ٹانگیں، پرندوں جیسے پر یا مچھلیوں جیسے تیراکی کے لیے استعمال ہونے والے پر ہو سکتے ہیں اور اسی حساب سے ان کے اجسام ہو سکتے ہیں۔ان کی شکلیں تو ممکنہ طور پر ہمارے جانوروں جیسی ہوں گی لیکن وہ انسانوں کی طرح ذہین ہوں گے اورانسانوں ہی کی طرح سماجی میل جول رکھنے والے ہوں گے۔انہوں نے بھی ارتقائی مراحل سے گزر کر کوئی نہ کوئی زبان اپنا رکھی ہو گی اور حتیٰ کہ وہ ٹیکنالوجی سے بھی روشناس ہوں گے۔ میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ اگر ہم کبھی خلائی مخلوق سے مل پائے تو شاید ان کے ساتھ چائے بھی پئیں گے۔“