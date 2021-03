لیگی رہنما احسن اقبال کا وزیراعظم عمران خان کی جلد صحت یابی کے لیے پیغام 

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن )مسلم لیگ ن کے رہنما احسن اقبال نے وزیراعظم کی جلد صحت یابی کے لیے نیک تمناوں کا اظہار کردیا ۔مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر پیغام جاری کرتے ہوئے کہا کہ اللہ عمران خان کو جلد صحت یاب کرے ،آمین۔ان کا کہنا تھا کہ بحیثیت رہنما احتیاطی تدابیر اختیار کریں اور ماسک پہن کر حفاظت کا نمونہ بنیں۔ احسن اقبال نے مزید کہا کہ براہ کرم ماسک پہنیں ، صابن سے ہاتھ دھوئیں ، اور محفوظ فاصلے رکھیں۔

May Allah Grant recovery to @ImranKhanPTI from Corona Ameen! We should as leaders take precautions & wear mask to be model of safety. Please wear mask, wash hands with soap, & keep safe distances.