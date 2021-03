خاتون اول بشریٰ بی بی کے کورونا میں مبتلا ہونے کی تصدیق ہو گئی 

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن )وزیر اعظم عمران خان کے بعد ان کی اہلیہ بشریٰ بی بی کے بھی کورونا وائرس میں مبتلا ہونے کی تصدیق ہو گئی ہے ۔وزیراعظم کے معاون خصوصی برائے اوور سیز پاکستانی زلفی بخاری نے مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ وزیراعظم اور خاتون اول دونوں کو جلد صحت یاب کرے ۔ان کا کہنا تھا کہ ویکسین بالکل محفوظ ہے جسے ہرشخص کو لگوانا چاہیے ،وزیراعظم عمران خان نے ویکسین کی پہلی ڈوز چند دن قبل لی تھی ۔زلفی بخاری نے کہا کہ مہر بانی فرما کر خود کو اور اپنے پیاروں کو ویکسین لگوا کر جھوٹی خبروں کا مقابلہ کریں ۔

Wishing our First Lady & PM @ImranKhanPTI a speedy recovery.

May Allah give them both shifa.

Vaccines are safe & must be taken, #PMIK had his first shot just a day ago, before which he was exposed already.

Please do get yourself & loved ones vaccinated and fight the fake news! pic.twitter.com/kh7HvD2Qv5