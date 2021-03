’بولنے سے پہلے سوچو‘ قومی ٹیم کے سابق کپتان سرفراز احمد کی بیوی خوش بخت سرفراز نے ریحام خان کو آڑے ہاتھوں لے لیا

کراچی (ڈیلی پاکستان آن لائن )پاکستان سمیت دنیا بھر میں گزشتہ روز واٹس ایپ کی سروسز معطل ہوئیں تو یہ بات تھوڑی ہی دیر میں ٹوئٹر پر ٹاپ ٹرینڈ بن گئی اور لوگوں نے اس حو الے سے اپنے تاثرات کا اظہار کیا ،بعض افراد نے اس حوالے سے سنجیدہ رائے کا اظہار کیا جبکہ کچھ لوگوں نے سروسز معطل ہونے پر کمپنی کو مضحکہ خیز انداز میں تنقید کا نشانہ بھی بنا یا ۔

اس حوالے سے ایک معنی خیز ٹوئٹ وزیراعظم عمران خان کی سابقہ اہلیہ ریحام خان نے بھی کیا جس میں ان کا کہنا تھا کہ میں امید کرتی ہوں کہ پاکستان میں واٹس ایپ پر پابندی لگ جائے۔ یہ بات سرفراز احمد کی اہلیہ کی بھائی اور انہوں نے ریحام خان کو کرارا جواب دیتے ہوئے کہا کہ واپس ایپ پر پابندی سے ان لوگوں کو کتنی مشکل ہو گی جن کے پیارے بیرون ملک ہیں اور ان کے پاس رابطے کے لیے ذریعہ واٹس ایپ ہے ،بات کرنے سے پہلے سوچا کریں ۔

Which will make suffer those who have their loved ones abroad and completely relay on whatsapp to keep in touch.

Think before you speak!